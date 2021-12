Il Metaverso non è frutto di Apple ma sarà questa a dominarlo: ecco il perché (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un’idea che Mark Zuckerberg vorrebbe apportare successivamente per il Metaverso è stata adottata anche da Apple, e forse potrebbe riuscire a fare anche di meglio la casa di Cupertino. questa nuova tecnologia si spera che, un giorno, venga usata quanto gli smartphone – Computermagazine.itIl Metaverso, come sappiamo, è stato concepito con l’intenzione di unire le varie aziende di tecnologia in un mondo virtuale dove potersi incontrare, lavorare e discutere senza un limite imposto. Alcune società si sono già mosse per poter avere completo accesso a questo progetto, come Microsoft e Google ad esempio. LEGGI ANCHE: Se noti queste spese sul tuo conto corrente stai allerta: ti stanno facendo pagare di più Pure Apple non ha voluto allontanarsi da questo programma tant’è che ha deciso di ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un’idea che Mark Zuckerberg vorrebbe apportare successivamente per ilè stata adottata anche da, e forse potrebbe riuscire a fare anche di meglio la casa di Cupertino.nuova tecnologia si spera che, un giorno, venga usata quanto gli smartphone – Computermagazine.itIl, come sappiamo, è stato concepito con l’intenzione di unire le varie aziende di tecnologia in un mondo virtuale dove potersi incontrare, lavorare e discutere senza un limite imposto. Alcune società si sono già mosse per poter avere completo accesso a questo progetto, come Microsoft e Google ad esempio. LEGGI ANCHE: Se noti queste spese sul tuo conto corrente stai allerta: ti stanno facendo pagare di più Purenon ha voluto allontanarsi da questo programma tant’è che ha deciso di ...

