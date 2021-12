Il caso Rivian | non hanno costruito nulla ma valgono più della Volkswagen

Advertising

lavisionaire1 : RT @VikyBorgomeo: Il caso Rivian spiegato bene: non hanno costruito nulla ma valgono più della Volkswagen - CorriereQ : Il caso Rivian spiegato bene: non hanno costruito nulla ma valgono più della Volkswagen - VikyBorgomeo : Il caso Rivian spiegato bene: non hanno costruito nulla ma valgono più della Volkswagen -

Ultime Notizie dalla rete : caso Rivian

Quotidiano Motori

Non hanno costruito nemmeno una macchina ma l'azienda vale già più della Volkswagen: il- startup americana che produce veicoli, camion e furgoni elettrici " scuote il mondo dell'auto perché una cosa del genere, nell'ultra centenaria storia del settore, non si era mai vista. ...Cybertruck quad motor in questoè in piena rotta di collisione, per una concorrenza serrata, con ilR1T , altro truck a batterie che sta andando per la maggiore nelle preferenze. ...Sono il terzo produttore di auto per valore al mondo, dietro Toyota e Tesla. Volano in Borsa e sono partecipati da .... Più di Ford (76 miliardi) che ci ha investito, più di General Motor (90 miliardi ...Elon Musk ha confirmado una importante actualización para el Tesla Cybertruck. Una nueva configuración mecánica con cuatro motores.