Giucas Casella | sapete chi è la madre di suo figlio e perché glielo affidò da piccolo?

(Di sabato 11 dicembre 2021) Chi è ladi James, l’amatissimodi: cosa successe quando nacque eè cresciuto col padre? Uomo di spettacolo da oltre 40 anni,ha avuto una vita privata molto intensa. Il famoso illusionista ha una compagna, Valeria Perilli, ex annunciatrice tv, attrice e doppiatrice ed è padre di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

, nuovi siparietti simpatici in Casa L'attuale edizione del Grande Fratello vip continua a coinvolgere i telespettatori con storie incredibili ed emozionanti. Non mancano però momenti di ...bacia Valeria Marini e indigna il web/ "Lei non voleva, agghiacciante"Chi è la madre di James, l'amatissimo figlio di Giucas Casella: cosa successe quando nacque e perché è cresciuto col padre?Giucas Casella e i primi segnali di nostalgia della famiglia al Grande Fratello Vip: i saluti speciali al fratello Concetto ed al figlio James.