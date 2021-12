Gioconda ritrovata a Montecitorio | da dove viene?

(Di venerdì 10 dicembre 2021) C’è un tesoro alla Camera dei Deputati ma sembra che nessuno ne fosse a conoscenza. Si tratta di unadella scuola di Leonardo, alla cui realizzazione avrebbe potuto contribuire anche il maestro da Vinci. Per un centinaio di anni, tutte le tracce di esso erano andate perdute. Era appeso sopra il radiatore nella stanza di uno dei questori di, il grillino Federico D’Inca, considerato una delle tante copie false del capolavoro esposto al museo del Louvre. Ladi– curiosauro.itLa verità Dopo il restauro delladall’ex collezione Torlonia, è emerso che i due dipinti hanno più o meno la stessa età, le stesse correzioni nel disegno (che solo l’autore poteva conoscere) e forse anche la stessa mano. Ad alimentare il mistero, infatti, ci sono alcuni documenti ...

La nuovanella Camera dei deputati poteva essere distrutta dall'incuria e dalla superficialità degli ospiti di palazzo Montecitorio . La tela , gravemente opacizzata dal passare ...... sono stati restaurati in contemporanea laTorlonia (di proprietà della Galleria nazionale ... è stata incredibilmente rubata dalla Sala degli arredi sacri lo scorso gennaio, epochi ...La Gioconda ritrovata a Montecitorio. Ritrovata nel 2019, l'opera è stata restaurata e ripulita. Era nascosta in una stanza della Camera.Capolavori catalogati come «croste», opere lasciate a fare la polvere nei depositi dei musei, dipinti danneggiati e quadri rubati dalle ...