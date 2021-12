F1 TV8, qualifiche GP Abu Dhabi in chiaro: orario, programma, streaming (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domani, sabato 11 dicembre, ultime qualifiche del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina (Abu Dhabi) assisteremo a un time-attack particolarmente teso che potrebbe essere decisivo per la corsa domenicale. Un nuovo confronto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sta per andare in scena. I due arrivano a questo fine-settimana con gli stessi punti (369.5 a testa) e saranno in versione all-in. Max avrà il vantaggio di una gara vinta in più nel proprio percorso e per questo in caso di mancato arrivo di entrambi al traguardo potrebbe gioire. Tuttavia è intenzione dell’olandese vincere in pista senza ‘trucchi’. Hamilton avrà dalla sua una monoposto che sembra maggiormente prestazione e l’olandese dovrà fare qualcosa di speciale per contrastarlo. In casa Ferrari il target il solito: centrare la top-5 ed essere la terza forza in pista. Non sarà affatto ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domani, sabato 11 dicembre, ultimedel Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina (Abu) assisteremo a un time-attack particolarmente teso che potrebbe essere decisivo per la corsa domenicale. Un nuovo confronto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sta per andare in scena. I due arrivano a questo fine-settimana con gli stessi punti (369.5 a testa) e saranno in versione all-in. Max avrà il vantaggio di una gara vinta in più nel proprio percorso e per questo in caso di mancato arrivo di entrambi al traguardo potrebbe gioire. Tuttavia è intenzione dell’olandese vincere in pista senza ‘trucchi’. Hamilton avrà dalla sua una monoposto che sembra maggiormente prestazione e l’olandese dovrà fare qualcosa di speciale per contrastarlo. In casa Ferrari il target il solito: centrare la top-5 ed essere la terza forza in pista. Non sarà affatto ...

