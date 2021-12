Covid, No Vax in terapia intensiva ai medici: "Abbiamo sbagliato a non proteggerci" (Di venerdì 10 dicembre 2021) In Liguria su 259 ricoverati affetti da Covid, ventotto sono in terapia intensiva, di questi, 24 non avevano fatto il vaccino. E secondo quanto raccontano i medici del Policlinico San Martino di Genova, in un articolo di Repubblica, sono molti i pazienti pentiti di non essersi protetti contro l’infezione da coronavirus (Covid, AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 dicembre 2021) In Liguria su 259 ricoverati affetti da, ventotto sono in, di questi, 24 non avevano fatto il vaccino. E secondo quanto raccontano idel Policlinico San Martino di Genova, in un articolo di Repubblica, sono molti i pazienti pentiti di non essersi protetti contro l’infezione da coronavirus (, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

