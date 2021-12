Catania, donna uccisa in strada con numerosi colpi di arma da fuoco: indagano i carabinieri (Di sabato 11 dicembre 2021) Si torna a sparare nelle strade di Catania. Una giovane donna è stata uccisa nella serata di venerdì 10 dicembre. La vittima è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco mentre era in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini. La giovane era appena uscita dal suo posto di lavoro, un panificio nel rione Lineri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Si torna a sparare nelle strade di. Una giovaneè statanella serata di venerdì 10 dicembre. La vittima è stata assassinata con diversididamentre era in. Sul posto sono intervenuti idel comando provinciale che hanno avviato le indagini. La giovane era appena uscita dal suo posto di lavoro, un panificio nel rione Lineri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Catania, donna uccisa a colpi di arma da fuoco in strada #catania - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Catania, donna uccisa a colpi di arma da fuoco in strada #catania - ilmessaggeroit : #catania, giovane donna uccisa in strada a colpi d'arma da fuoco - MediasetTgcom24 : Catania, donna uccisa a colpi di arma da fuoco in strada #catania - CaressaGiovanni : Donna uccisa in strada a Catania -