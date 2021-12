Basket, Serie A1 2021/2022 11^ giornata: programma, date, orari e tv (Di sabato 11 dicembre 2021) Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite dell’undicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Si comincia sabato 11 dicembre con l’anticipo Treviso-Pesaro, mentre poi la domenica ci offre molte partite interessanti, soprattutto per il centro-classifica: si giocano, infatti, Trento-Tortona e Reggio Emilia-Brindisi. Trasferta a Cremona per la Virtus Bologna, mentre la capolista Olimpia Milano sarà impegnata in casa contro Brescia. Si chiude lunedì 13 con il posticipo tra Fortitudo Bologna e Trieste. Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforma sulle quali poter vedere in diretta le partite. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite dell’undicesimadellaA1di. Si comincia sabato 11 dicembre con l’anticipo Treviso-Pesaro, mentre poi la domenica ci offre molte partite interessanti, soprattutto per il centro-classifica: si giocano, infatti, Trento-Tortona e Reggio Emilia-Brindisi. Trasferta a Cremona per la Virtus Bologna, mentre la capolista Olimpia Milano sarà impegnata in casa contro Brescia. Si chiude lunedì 13 con il posticipo tra Fortitudo Bologna e Trieste. Di seguito, ildel weekend; tra parentesi, le piattaforma sulle quali poter vedere in diretta le partite. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E ...

