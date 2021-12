Barella suona la carica in vista dei play-off | “Ne sono convinto!”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nicolò, titolare indiscusso dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in una lunga inter. Diversi gli argomenti trattati: dall’Inter fino alla Nazionale. Sull’obiettivo di centrare la qualificazione ai Mondiali del Qatar nel 2022, grazie ai complicatioff, è stato chiaro. Queste le sue parole: “Gli altri dovrebbero preoccuparsi di noi perché siamo campioni d’Europa. C’è stato un momento dove la palla non voleva entrare, ma ora proveremo ad andare ai Mondiali con gli spareggi econvinto che ce la faremo“., Italia, Mondiali L’Italia sfiderà nella semifinaleoff la Macedonia del Nord, a Palermo, il 25 Marzo 2022. Nell’altra semifinale il Portogallo sfiderà la Turchia. Le squadre vincenti di questi due match si sfideranno nella finale del ...

