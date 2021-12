X Factor 2021: il vincitore è Baltimora, secondo posto per gIANMARIA (Di venerdì 10 dicembre 2021) Baltimora è il vincitore di X Factor 2021. La finalissima ha incoronato il concorrente di Hell Raton, che ha conquistato il pubblico italiano ed è stato l’artista più votato. secondo posto per gIANMARIA, il quale si è arreso solo allo scontro finale dopo uno splendido percorso. Per lui e per la sua coach Emma Marrone resta comunque un ottimo risultato. Prima di loro, erano stati eliminati nella serata finale i Bengala Fire (terzi classificati) e Fellow (quarto classificato). Volge dunque al termine la quindicesima edizione del celebre talent show, che vede Baltimora succedere nell’albo d’oro a Casadilego e Sofia Tornambene. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021)è ildi X. La finalissima ha incoronato il concorrente di Hell Raton, che ha conquistato il pubblico italiano ed è stato l’artista più votato.per, il quale si è arreso solo allo scontro finale dopo uno splendido percorso. Per lui e per la sua coach Emma Marrone resta comunque un ottimo risultato. Prima di loro, erano stati eliminati nella serata finale i Bengala Fire (terzi classificati) e Fellow (quarto classificato). Volge dunque al termine la quindicesima edizione del celebre talent show, che vedesuccedere nell’albo d’oro a Casadilego e Sofia Tornambene. SportFace.

XFactor_Italia : Ci prepariamo per questo momento da mesi e siamo così felici di urlare: LA FINALE DI X FACTOR 2021 INIZIA ORA! ??… - zaiapresidente : ??????????? LA MUSICA VENETA E' PRONTA A CONQUISTARE LA FINALE DI X FACTOR ITALIA 2021! In bocca al lupo ai concorrent… - gazzettadigital : Vincitore #XFactor2021 | Al Forum di Assago trionfa #BALTIMORA #XF2021 #XF21 #LGD #LaGazzettaDigitale - qn_giorno : #XFactor #XF2021 il vincitore è #Baltimora - maniconio : Un grande applauso a B4ltim0r4 per la vittoria di X Factor 2021 e per l'ultimo screentime della sua vita prima di f… -

