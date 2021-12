Violenze sessuali in treno: la petizione che chiede le carrozze per sole donne supera le 2mila firme (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ha raggiunto in poco tempo oltre 2mila firme la petizione su change.org firmata da una donna residente a Malnate, nel Varesotto. Vuole l’introduzione, sui treni, di carrozze riservate alle donne. “Con questa petizione chiediamo a trenord di dedicare, su tutte le sue linee, la carrozza di testa alle donne. In questo modo, a qualsiasi ora, si potrà viaggiare sicure”, si legge nel testo. “Abbiamo il diritto di usare i mezzi pubblici a qualsiasi ora del giorno senza paura. In altri paesi, sui mezzi di trasporto anche locale esistono carrozze dedicate alle sole viaggiatrici”. Fa seguito ai due casi di violenza sessuale e tentata violenza sessuale dei giorni scorsi, a distanza di poche ore. La prima sulla linea ferroviaria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ha raggiunto in poco tempo oltrelasu change.org firmata da una donna residente a Malnate, nel Varesotto. Vuole l’introduzione, sui treni, diriservate alle. “Con questachiediamo ard di dedicare, su tutte le sue linee, la carrozza di testa alle. In questo modo, a qualsiasi ora, si potrà viaggiare sicure”, si legge nel testo. “Abbiamo il diritto di usare i mezzi pubblici a qualsiasi ora del giorno senza paura. In altri paesi, sui mezzi di trasporto anche locale esistonodedicate alleviaggiatrici”. Fa seguito ai due casi di violenza sessuale e tentata violenza sessuale dei giorni scorsi, a distanza di poche ore. La prima sulla linea ferroviaria ...

