Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2021 ore 12:30 (Di giovedì 9 dicembre 2021) VIABILITA’ 9 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULL’A1 FIRENZE Roma CHE PROVOCA CODE TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE FIRENZE ANDIAMO A Roma SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE E RIAPERTO LO SVINCOLO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZION SALARIA RESTANO CODE DA PORTONACCIO IN ENTRATA SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN ENTRAMBI I DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA CONCLUSI QUELLI IN DIREZIONE VITERBO, AL MOMENTO CI SONO CODE VERSO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 dicembre 2021) VIABILITA’ 9 DICEMBREORE 12.20 ALESSIO CONTI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULL’A1 FIRENZECHE PROVOCA CODE TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE FIRENZE ANDIAMO ASUL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE E RIAPERTO LO SVINCOLO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZION SALARIA RESTANO CODE DA PORTONACCIO IN ENTRATA SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLANINA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN ENTRAMBI I DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA CONCLUSI QUELLI IN DIREZIONE VITERBO, AL MOMENTO CI SONO CODE VERSO ...

Il nuovo percorso, completamente illuminato e videosorvegliato, consentirà una più agevole fruizione agli utenti, agevolando al tempo stesso la viabilità su Via Roma, all'altezza della rotonda.

Viabilità Roma Regione Lazio del 09 - 12 - 2021 ore 07:30 DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA - TERAMO, CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA POMEZIA E ...

DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA - TERAMO, CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA POMEZIA E ...