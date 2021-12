Ultime Notizie Roma del 09-12-2021 ore 16:10 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura aumentano i contagi in Italia il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe rileva nella settimana 1 7 dicembre 2021 rispetto alla precedente aumento pari al più 22,4% decessit 15158 contro i 498 della scorsa settimana 12% in più in tutte le regioni tranne Molise Valle d’Aosta si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi a livello nazionale alzate dicembre il tasso di occupazione del 10% in aria medica del 9% in area critica notevoli differenze regionali Ma nonostante l’aumento della pressione sugli ospedali nelle Ultime settimane si è progressivamente ridotta la percentuale di pazienti ricoverati in area medica in terapia intensiva Caltabellotta sottolinea che il rispetto allo scorso autunno la percentuale ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura aumentano i contagi in Italia il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe rileva nella settimana 1 7 dicembrerispetto alla precedente aumento pari al più 22,4% decessit 15158 contro i 498 della scorsa settimana 12% in più in tutte le regioni tranne Molise Valle d’Aosta si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi a livello nazionale alzate dicembre il tasso di occupazione del 10% in aria medica del 9% in area critica notevoli differenze regionali Ma nonostante l’aumento della pressione sugli ospedali nellesettimane si è progressivamente ridotta la percentuale di pazienti ricoverati in area medica in terapia intensiva Caltabellotta sottolinea che il rispetto allo scorso autunno la percentuale ...

