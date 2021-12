Tour de France 2021 | 1200€ di multa per la donna che provocò maxicaduta

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladi 31 anni responsabile delladurante la prima tappa deldenel giugno scorso, è statata di 1.200 euro da un tribunale di Brest. Laha alzato un grande cartello di cartone, con i saluti ai nonni, verso le telecamere sul percorso in Bretagna provocando la caduta di circa 50 ciclisti innescata dal quattro volte campione del mondo a cronometro Tony Martin che ha sbattuto contro il cartello ad alta velocità. Lainizialmente è fuggita dalla scena, ma si è costituita giorni dopo. Secondo il tribunale, è stata accusata di aggressione negligente e di aver messo in pericolo la vita di altre persone. L’accusa ha chiesto quattro mesi di reclusione in libertà vigilata per la 31enne; in tribunale però l’imputata si è resa conto del ...