Summit per la democrazia La regista di Biden è un ex reporter a Hong Kong

Chi è Shanthi Kalathil, regista del Summit per la democrazia convocato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden? Cinquant'anni. Figlia di immigrati da India e Taiwan, laureata all'Università della California, Berkeley, e alla London School of Economics and Political Science. Parla perfettamente il mandarino. Ex giornalista del Wall Street Journal a Hong Kong negli anni del trasferimento della sovranità della colonia britannica al governo di Pechino e del boom dell'economia cinese. Già senior director dell'International Forum for Democratic Studies al National Endowment for Democracy, organizzazione statunitense fondata nel 1983 con l'obiettivo promuovere la democrazia nel mondo e finanziata dal Congresso americano. Coautrice del volume "Open Networks, Closed Regimes:

