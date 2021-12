Sophie in lacrime vuole andare via, suo padre dai social: “Meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo aver visto la discussione che c’è stata pochi minuti fa nella casa del Grande Fratello VIP 6 tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, dai social è intervenuto anche il padre dell’ex tronista. Stefano Codegoni, vedendo sua figlia piangere, dopo l’ennesima discussione con la Sorge, ha scritto un tweet che sta facendo parecchio discutere. Sophie, dopo la litigata con Soleil si è sfogata con le sue amiche in stanza e ha detto di essere stufa di quello che sta succedendo. “Voglio uscire, voglio tornare a casa, sono stanca di sentirmi costantemente umiliata”. Il padre di Sophie quindi, vedendo quelle lacrime, ha tuonato con un messaggio social. Le parole del padre di Sophie dopo la discussione con Soleil “E ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo aver visto la discussione che c’è stata pochi minuti fa nella casa del Grande Fratello VIP 6 traCodegoni e Soleil Sorge, daiè intervenuto anche ildell’ex tronista. Stefano Codegoni, vedendo sua figlia piangere, dopo l’ennesima discussione con la Sorge, ha scritto un tweet che sta facendo parecchio discutere., dopo la litigata con Soleil si è sfogata con le sue amiche in stanza e ha detto di essere stufa di quello che sta succedendo. “Voglio uscire, voglio tornare a casa, sono stanca di sentirmi costantemente umiliata”. Ildiquindi, vedendo quelle, ha tuonato con un messaggio. Le parole deldidopo la discussione con Soleil “E ...

Pall_Gonfiato : Gf Vip, Soleil si scaglia contro Sophie in lacrime (VIDEO): 'Sei abbastanza piena di plastica per non smorzare...'… - Unf_Tweet : - DenisDecorte : Gf Vip 6, Soleil Sorge ironizza sugli interventi estetici di Sophie Codegoni: “Sei piena di plastica”, l’ex tronist… - IsaeChia : #GfVip 6, Soleil Sorge ironizza sugli interventi estetici di Sophie Codegoni: “Sei piena di plastica”, l’ex tronist… - impavidaa : Soleil sta cadendo sempre più in basso.. Sophie è stata l'unica che ha cercato di 'proteggerla' in questa situzione… -