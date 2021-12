Sony è al lavoro su un Game Pass per PS4 e PS5 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sony sta pianificando di creare un servizio di abbonamento simile al Game Pass di Xbox. Secondo un’indiscrezione riportata da Bloomberg, l’azienda giapponese starebbe lavorando su un nuovo servizio, nome in codice Spartacus, che dovrebbe mettere insieme i due abbonamenti previsti in questo momento: PlayStation Plus (necessario per la maggior parte dei giochi multiplayer online) e PlayStation Now (che offre un catalogo di giochi da scaricare o riprodurre in streaming). Sony, probabilmente, manterrà il marchio PlayStation Plus ma punterà ad eliminare gradualmente il Now. Come sarà il Game Pass per PS4 e PS5 Ma non è finita qui, a regime, il nuovo servizio su PlayStation 4 e PS5 dovrebbe proporre 3 livelli diversi di abbonamento: uno offrirebbe gli attuali vantaggi di PlayStation Plus, un ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021)sta pianificando di creare un servizio di abbonamento simile aldi Xbox. Secondo un’indiscrezione riportata da Bloomberg, l’azienda giapponese starebbe lavorando su un nuovo servizio, nome in codice Spartacus, che dovrebbe mettere insieme i due abbonamenti previsti in questo momento: PlayStation Plus (necessario per la maggior parte dei giochi multiplayer online) e PlayStation Now (che offre un catalogo di giochi da scaricare o riprodurre in streaming)., probabilmente, manterrà il marchio PlayStation Plus ma punterà ad eliminare gradualmente il Now. Come sarà ilper PS4 e PS5 Ma non è finita qui, a regime, il nuovo servizio su PlayStation 4 e PS5 dovrebbe proporre 3 livelli diversi di abbonamento: uno offrirebbe gli attuali vantaggi di PlayStation Plus, un ...

Advertising

AlexBlakk90 : @Mark_NoFanatici @furiadicheb1985 @AmazonPhotos Credimi lavoro con il pc è più sicura della cloud, online ti copian… - Lollowitz : RT @IGNitalia: Nuove conferme per il remake di The Last of Us: Sony San Diego e PlayStation Studios Visual Arts sarebbero al lavoro sul rif… - IGNitalia : Nuove conferme per il remake di The Last of Us: Sony San Diego e PlayStation Studios Visual Arts sarebbero al lavor… - Il_Paradroide : The Last of Us Remake suggerito da un annuncio di lavoro, sarebbe in produzione presso Sony San Diego @IGNitalia - Console_Tribe : Playstation Spartacus, Sony al lavoro sul suo Game Pass - -