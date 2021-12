(Di giovedì 9 dicembre 2021) 'Non scuotere sarebbe stato tradire'. È la frase che tuona come risposta di Davideai buh di fine Prima - pochi per la verità - per l'ambientazione contemporanea di Macbeth, l'opera di ...

RaiPlay : Il #Macbeth di Giuseppe Verdi inaugura la nuova stagione del Teatro Alla Scala di Milano. Dirige il Mº Riccardo Cha… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Scala, Livermore: «Se non avessi scosso avrei tradito Verdi» - leggoit : Scala, Livermore: «Se non avessi scosso avrei tradito Verdi» - culture_more : RT @FrancoScarsell2: Alla Scala,orgoglio italiano e Tempio della lirica,con la prima del Macbeth di Verdi e il ritorno del pubblico,si sta… - culture_more : RT @FrancoScarsell2: 12 minuti di applausi per il'Macbeth'di Verdi,con la direzione del maestro Chailly e conla regia di Livermore,che ha i… -

È la frase che tuona come risposta di Davideai buh di fine Prima - pochi per la verità - per l'ambientazione contemporanea di Macbeth, l'opera di Verdi con cui il Teatro allaha ...'Non scuotere sarebbe stato tradire Verdi' così il regista Davide, che ha firmato la sua quarta inaugurazione delladi seguito ('quattro di fila non le ha fatte neanche Strehler'), ...Davide Livermore, fresco come se non avesse appena superato la sua quarta Prima della Scala, come se non avesse sentito i buh e attraversato le forche caudine di chi voleva un Macbeth più ...«Non scuotere sarebbe stato tradire Verdi». È la frase che tuona come risposta di Davide Livermore ai buh di fine Prima - pochi per la verità - per ...