Rifiuti a Roma, la ricetta della giunta Gualtieri: a Natale niente pacchi e coccarde sotto l’albero (Di giovedì 9 dicembre 2021) niente pacchi natalizi sotto l’albero. Almeno dentro il Raccordo Anulare che delimita i confini della Capitale. Proprio così. Se il sindaco Gualtieri, come ripete in tutte le interviste come un refrain, non ha la bacchetta magica per risolvere il dramma dei Rifiuti, l’assessora all’Ambiente tira fuori dal cilindro la proposta ‘decisiva’. Rifiuti a Roma, “fate meno pacchi di Natale” “Cari Romani, fate meno pacchi di Natale. Ci tengo proprio a dirlo. Per riuscire a tenere la città pulita serve anche un aiuto da parte della cittadinanza”, è l’appello al senso civico di Sabrina Alfonsi. Volto storico della sinistra vicina ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021)natalizi. Almeno dentro il Raccordo Anulare che delimita i confiniCapitale. Proprio così. Se il sindaco, come ripete in tutte le interviste come un refrain, non ha la bacchetta magica per risolvere il dramma dei, l’assessora all’Ambiente tira fuori dal cilindro la proposta ‘decisiva’., “fate menodi” “Carini, fate menodi. Ci tengo proprio a dirlo. Per riuscire a tenere la città pulita serve anche un aiuto da partecittadinanza”, è l’appello al senso civico di Sabrina Alfonsi. Volto storicosinistra vicina ...

LegaSalvini : ++ ?? IL TEMPO: «ROMA AFFOGA FRA I RIFIUTI» ++ - fattoquotidiano : Rifiuti, Gualtieri e Zingaretti in cerca di una discarica per Roma. Rispunta l’ipotesi della provincia con Magliano… - FabrizioPerfumo : RT @AxiaFel: Certo che il Papa negozia meglio di un arabo. Come ingaggio per la promozione dei vaccini ha ottenuto l’esenzione dalle impost… - Biofafafa : RT @ardigiorgio: Gli impianti rifiuti di Roma sono come la povertà abolita - asaggese_ : RT @ardigiorgio: Gli impianti rifiuti di Roma sono come la povertà abolita -