No vax in tv, guerra in Rai tra "api regine": tutte contro la Berlinguer che "scopre" il pluralismo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bufera in Rai, il tema dei no vax in tv lanciato da Enrico Mentana sta facendo litigare un po' tutti, conduttori e inviati sulla linea deontologica da seguire. Non solodentro La 7 si è registrato il dissidio tra il direttore del Tg5 e Massimo Giletti, che è su una diversa lunghezza d'onda ("criminalizzare è un errore"). Ma anche in Rai è scoppiata una grana interna. Si dà il caso che Bianca Berlinguer abbia da martedì, durante Cartabianca, inviato un messaggio non tanto cifrato a Mentana e al suo invito ad escludere voci dissidenti rispetto al vaccino. No vax in tv, Berlinguer assediata, guerra in Rai tra le big "Faremo come sempre abbiamo fatto"- ha detto in trasmissione-. Per noi il pluralismo è un valore, siamo il servizio pubblico". A parte l'ironia che viene facile sul rispetto del pluralismo in ...

