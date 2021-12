“L'ultimo giro di Ayrton”. L'omaggio di Matteo Marani per Senna a 27 anni dalla scomparsa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Su Sky e in streaming su NOW il progrmma le “Storie di Matteo Marani” (programma d'inchiesta e approfondimento storico), da sabato 11 dicembre alle ore 22.45 su Sky Sport Uno, torna con “L'ultimo giro di Ayrton”, dedicato al pilota più amato nell'intera storia della Formula 1: Ayrton Senna. Ayrton Senna è stato un campione in pista e un mito fuori dei circuiti, in grado di avvicinare migliaia di persone all'automobilismo grazie al suo talento e carisma. A 27 anni dalla scomparsa viene raccontato l'ultimo giorno dell'asso brasiliano, ricostruendo attraverso gli atti del processo e le voci dei protagonisti ciò che accadde davvero il primo maggio 1994 alla curva del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Su Sky e in streaming su NOW il progrmma le “Storie di” (programma d'inchiesta e approfondimento storico), da sabato 11 dicembre alle ore 22.45 su Sky Sport Uno, torna con “L'di”, dedicato al pilota più amato nell'intera storia della Formula 1:è stato un campione in pista e un mito fuori dei circuiti, in grado di avvicinare migliaia di persone all'automobilismo grazie al suo talento e carisma. A 27viene raccontato l'giorno dell'asso brasiliano, ricostruendo attraverso gli atti del processo e le voci dei protagonisti ciò che accadde davvero il primo maggio 1994 alla curva del ...

