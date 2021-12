L’appalto perso | RTI beneventana inchiodata dalla pressione fatta per modificare l’esito

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una conferenza stampa essenziale, quella nella quale è stato tracciato il percorso corruttivo che ha portato all’arresto, questa mattina, di quattrone con l’ipotesi di reato di corruzione aggravata, turbativa degli incanti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in ordine all’aggiudicazione di una procedura aperta indetta da Autostrade per l’Italia s.p.a. avente un importo di oltre 75 milioni di euro. Un quadro che fotografa perfettamente i ruoli all’interno di un meccanismo che è stato stoppato in corso d’opera. “Non si tratta di una responsabilità – così ha iniziato il procuratore Policastro – di gravità indiziaria. Per le responsabilità ci saranno i tre gradi di giudizio a stabilirla”. Un unico evento che ha aperto gli occhi agli investigatori che hanno voluto vederci chiaro nella storia. ...