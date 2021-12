Il Liceo Sabatini-Menna partner del progetto Urbes

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La scorsa settimana, dal 29 novembre al 3 dicembre 2021, si è svolto a Salerno il corso di formazione per docenti, previsto nell’ambito del“Urban Regeneration and Best Energy Saving for our Cities”. Coordinatore dell’iniziativa è l’Università Telematica Pegaso che ha creato unaship composta da istituti scolastici di secondo grado di quattro diversi paesi (Italia, Romania, Grecia e Turchia) e da BIMED-Biennale delle arti e delle scienze del Mediterraneo. IlArtisticodi Salerno è stato individuato quale scuola italianadel, partecipando attivamente all’importante ed innovativa esperienza, che coinvolge l’indirizzo di Architettura e Ambiente del triennio. Il...