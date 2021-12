Hai un seno più grande dell’altro? Ecco perché e se è normale

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Basta, è ora di dare voce (ed una risposta) ad uno dei dubbi che ti ha sempre attanagliata. Èche unsia più? Avevamo bisogno anche di questa paranoia? La risposta a questa domanda è sicuramente no ma visto che ce lo chiediamo in tante forse è meglio parlarne. Di che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

thisissofi_ : @_sunny997 Diciamo che dato che soleil continuava a provocare a un certo punto sbotti. L’hai vista come è iniziata… - attilio_oggianu : @spase_anna Che bel seno che hai tesoro - repelloidiotas : @Loly62252363 Mi riferivo a 'hai il seno piccolo'. Ma forse hai perso il filo ?? - AnnachiaraRatt1 : RT @antimsocial: @pazzeska6 Sp'sei la protagonista di questo circo Sl'tu sei comparsa Sp'io ho fatto solo il seno tu hai cambiato i connota… - antimsocial : @pazzeska6 Sp'sei la protagonista di questo circo Sl'tu sei comparsa Sp'io ho fatto solo il seno tu hai cambiato i… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai seno

19 anni e sei più piena di plastica che personalità e intelletto ' ha detto l'influencer, ... ' Non mi sento offesa perché tanto ho rifatto solo ile qui c'è il chirurgo che può dirlo. Anche ...Ho rifatto ile mi devo buttare nell'umido?". Sophie Codegoni e Gianmaria notte insieme al GF VIP/ Cosa è successo? Abbracci e? Il clima al Grande Fratello Vip si fa incandescente e Sophie, ...Hai più plastica nel corpo che personalità o intelletto ed è un mio parere Uno io non sono tutta plastica e due anche se lo fossi sei di una tristezza unica”, continua Sophie. “Dire ad una donna sei t ...E così dopo la discussione relativa all’ormai noto escrementi gate, ecco che Soleil e Sophie hanno regalato un altro grande momento di spettacolo! Non ti puoi permettere di offendere le persone, sei u ...