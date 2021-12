Giuseppe Conte è senza stipendio: “Sono mesi che non prendo una lira” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – “Se prendo uno stipendio? Sono vari mesi che Sono in aspettativa, non prendo una lira e Sono mesi che non faccio l’avvocato, perché non voglio mischiare affari e politica”, dice, ospite ad Atreju 2021, il leader M5S Giuseppe Conte. “Ho chiuso il mio ufficio, ho riscosso le fatture e vivo con quello che avevo da parte”, ha sottolineato l’ex presidente del Consiglio. “Da quando ho assunto questa responsabilità – ha rimarcato Conte – ho tirato una linea”. “Basta crisi al buio, serve stabilità governo” “Non possiamo avere governi che durano un anno. La stabilità è un valore che rafforza il sistema politico e ci rende più competitivi”, dice aggiunge il leader M5S. “Basta crisi al ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – “Seunovarichein aspettativa, nonunache non faccio l’avvocato, perché non voglio mischiare affari e politica”, dice, ospite ad Atreju 2021, il leader M5S. “Ho chiuso il mio ufficio, ho riscosso le fatture e vivo con quello che avevo da parte”, ha sottolineato l’ex presidente del Consiglio. “Da quando ho assunto questa responsabilità – ha rimarcato– ho tirato una linea”. “Basta crisi al buio, serve stabilità governo” “Non possiamo avere governi che durano un anno. La stabilità è un valore che rafforza il sistema politico e ci rende più competitivi”, dice aggiunge il leader M5S. “Basta crisi al ...

