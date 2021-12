Eutanasia, via libera al testo in commissione. Il centrodestra vota contro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera hanno approvato il testo sul fine vita che sarà all'esame dell'aula di Montecitorio da lunedì 13 dicembre e votato il mandato ai relatori per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera hanno approvato ilsul fine vita che sarà all'esame dell'aula di Montecitorio da lunedì 13 dicembre eto il mandato ai relatori per l'...

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia via Eutanasia, via libera al testo in commissione. Il centrodestra vota contro Il centrodestra ha infatti votato contro il via libera al testo mentre hanno votato a favore Pd, M5s, Leu, Iv e Più Europa. Bazoli: "Ringrazio tutti i gruppi" "Sono contento per la conclusione dei ...

Fine vita: approvato dalle Commissioni il disegno di legge, in aula il 13 dicembre Il via libera al testo, dunque, porta la firma di Pd, M5S, Iv, Leu e +Europa. "Ora la ... "Il Parlamento ha scelto di eludere le questioni poste dal referendum" sull'eutanasia legale "e di limitarsi a ...

Suicidio assistito, la legge va in aula alla Camera: c'è l'obiezione di coscienza Le Commissioni Giustizia e Affari sociali hanno approvato il disegno di legge sul suicidio assistito. Ha votato contro il centrodestra, a favore M5s e centrosinistra. Va avanti anche il percorso del r ...

Eutanasia: in testo approvato oggi, non punibili casi retroattivi Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Nel testo approvato oggi dalle commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera sul fine vita è stato modificato un passaggio che riguarda la 'sanatoria' per i casi prece ...

