Ecco le Criptovalute da tenere sott’occhio per un ricco investimento nel 2022 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo un anno da record per le Criptovalute, è normale chiedersi su quali monete investire e quali di queste registreranno un maggior rialzo. Dopo la crisi estiva la capitalizzazione di Bitcoin è tornata al di sopra dei mille miliardi di dollari, trainando tutto il settore criptovalutario nonostante la contrazione avvenuta nel mese di novembre. Nel 2021 la quotazione di BTC è cresciuta di oltre il 114%, inoltre con l’aggiornamento Taproot la tecnologia ideata da Satoshi Nakamoto ha lanciato la sfida a Ethereum, offrendo una maggiore integrazione per le soluzioni DeFi di finanza decentralizzata e il supporto agli smart contract. Eppure il divario tra Bitcoin e Ethereum si sta assottigliando, con ETH che ha superato i 500 miliardi di market cap e una quotazione salita del 533% dall’inizio dell’anno. Il divario con gli altri crypto token e tecnologie ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo un anno da record per le, è normale chiedersi su quali monete investire e quali di queste registreranno un maggior rialzo. Dopo la crisi estiva la capitalizzazione di Bitcoin è tornata al di sopra dei mille miliardi di dollari, trainando tutto il settore criptovalutario nonostante la contrazione avvenuta nel mese di novembre. Nel 2021 la quotazione di BTC è cresciuta di oltre il 114%, inoltre con l’aggiornamento Taproot la tecnologia ideata da Satoshi Nakamoto ha lanciato la sfida a Ethereum, offrendo una maggiore integrazione per le soluzioni DeFi di finanza decentralizzata e il supporto agli smart contract. Eppure il divario tra Bitcoin e Ethereum si sta assottigliando, con ETH che ha superato i 500 miliardi di market cap e una quotazione salita del 533% dall’inizio dell’anno. Il divario con gli altri crypto token e tecnologie ...

Advertising

InvestireB : Bitcoin: scoperto il vero nome di Satoshi Nakamoto. Ecco chi è | - filippovivaldi : RT @redazioneiene: In Libano si incontrano già per strada gli “spacciatori di Bitcoin”. Ecco come le criptovalute potrebbero cambiare quest… - e_borsa : Crollo criptovalute: ecco i motivi dei crolli di questi giorni #Cripto #crollo #bitcoin #borsaefinanza - select1fromdual : Un canale Telegram che ti segnala ogni ora come stanno le cose nel mondo delle criptovalue più richieste. Non avev… - BotOfDogecoin : RT @borsainside: Nuovo primato per #dogecoin e #shibainu: ecco di cosa si tratta -