“È proprio così”. Anna Tatangelo può festeggiare: non poteva ricevere una notizia migliore (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non poteva apprendere notizia migliore Anna Tatangelo. Ovviamente manca il cosiddetto nero su bianco, ovvero l’ufficialità, ma l’artista e conduttrice televisiva può iniziare a festeggiare la buona nuova sulla sua carriera professionale. E a quanto pare ha già saputo tutto nei dettagli, infatti si sta rilassando e godendo questo momento di pura gioia in Francia. Ha deciso di viaggiare nella capitale Parigi e si è recata a Disneyland in compagnia del suo amato e adorato figlio. Recentemente Anna Tatangelo non era stata raggiunta solo da news interessanti. Gli ascolti televisivi con ‘Scene da un matrimonio’ non l’hanno sempre premiata a dovere. Ad esempio, lo scorso 20 novembre Dedicato ha raccolto 1.482.000 spettatori pari al 10.6% di share, su ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nonapprendere. Ovviamente manca il cosiddetto nero su bianco, ovvero l’ufficialità, ma l’artista e conduttrice televisiva può iniziare ala buona nuova sulla sua carriera professionale. E a quanto pare ha già saputo tutto nei dettagli, infatti si sta rilassando e godendo questo momento di pura gioia in Francia. Ha deciso di viaggiare nella capitale Parigi e si è recata a Disneyland in compagnia del suo amato e adorato figlio. Recentementenon era stata raggiunta solo da news interessanti. Gli ascolti televisivi con ‘Scene da un matrimonio’ non l’hanno sempre premiata a dovere. Ad esempio, lo scorso 20 novembre Dedicato ha raccolto 1.482.000 spettatori pari al 10.6% di share, su ...

Advertising

elio_vito : Niente da dire, in queste cose sono proprio bravi, Italia Viva lo chiedeva da tempo che oggi arrivasse dicembre, e così è stato! #1Dicembre - Freud2912Maury : RT @Mebs_Gemini: Amo la parola inglese : wallflower. Significa quando una persona è timida e se ne sta in disparte. Effettivamente è propri… - TIZIANAPOESIA : Esatto proprio cosi e quindi non serve a nulla perché nessuno sarà soddisfatto - octobergiirl : A sto punto, dite voi alle persone cosa possono e non possono scrivere sul proprio profilo, così smettete di prendere per il culo - kenakkaman : RT @nonexpedit: Insomma, così come Dio è uno solo ma in tre persone, allo stesso modo il vaccino è uno solo ma in tre dosi. E questo è quel… -

Ultime Notizie dalla rete : proprio così La testimonianza. 'Io, profugo dal Congo alla Grecia, ho vissuto l'orrore dei campi' E' proprio così: la ferita del nostro Continente, e in particolare del Congo che conosco bene, è il commercio illecito di armi di piccolo calibro, che in parte rinvigorisce la persistenza delle ...

Uomini e Donne, Vasco Rossi decide di esporsi per un cavaliere: il gesto ... il celebre cantante di Vita Spericolata ha deciso di farsi avanti e di esporsi proprio per rendere ... Così, la padrona di casa ha scelto di regalargli uno smartphone .

Così Landini è diventato il barbaro che il Pd non sa romanizzare Il Foglio E': la ferita del nostro Continente, e in particolare del Congo che conosco bene, è il commercio illecito di armi di piccolo calibro, che in parte rinvigorisce la persistenza delle ...... il celebre cantante di Vita Spericolata ha deciso di farsi avanti e di esporsiper rendere ..., la padrona di casa ha scelto di regalargli uno smartphone .