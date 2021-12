CSKA Sofia-Roma, Mourinho in conferenza: «Vogliamo andare avanti nella competizione» (Di giovedì 9 dicembre 2021) José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’ultimo match dei gironi di Conference League: questa sera alle 18:45 la Roma si giocherà il primo posto nel Gruppo C contro il CSKA di Sofia, sperando in un passo falso del Bodo/Glimt, attualmente in testa. Di seguito un estratto delle parole del mister. Il risultato di domani può influire sulla stagione? Quale sono le vostre ambizioni in Conference League? «Il risultato di domani no perché siamo già qualificati. Ovviamente il primo posto conta: noi Vogliamo continuare a giocare questa competizione, ma domani possiamo definire solo primo o secondo posto. Ora la Conference avrà 8 squadre che scenderanno dall’Europa League, bisogna aspettare però non possiamo nascondere che Vogliamo ... Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) Joséè intervenuto instampa alla vigilia dell’ultimo match dei gironi di Conference League: questa sera alle 18:45 lasi giocherà il primo posto nel Gruppo C contro ildi, sperando in un passo falso del Bodo/Glimt, attualmente in testa. Di seguito un estratto delle parole del mister. Il risultato di domani può influire sulla stagione? Quale sono le vostre ambizioni in Conference League? «Il risultato di domani no perché siamo già qualificati. Ovviamente il primo posto conta: noicontinuare a giocare questa, ma domani possiamo definire solo primo o secondo posto. Ora la Conference avrà 8 squadre che scenderanno dall’Europa League, bisogna aspettare però non possiamo nascondere che...

