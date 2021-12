Conference League, la Roma vola agli ottavi: data del sorteggio e delle partite (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma - La Roma nell'ultimo match del girone di Conference ribalta il pronostico e vola agli ottavi della competizione senza dover affrontare il tanto temuto spareggio con una terza dell'Europa League. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 dicembre 2021)- Lanell'ultimo match del girone diribalta il pronostico edella competizione senza dover affrontare il tanto temuto spareggio con una terza dell'Europa. ...

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio a Sofia! Il Bodo Glimt pareggia con lo Zorya e siamo agli ottavi di Conference League! DAJE ROM… - SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE, RINVIATA TOTTENHAM-RENNES OTTO POSITIVI AL COVID-19 NEL GRUPPO DEGLI INGLESI #SkyUECL… - capuanogio : La #Uefa conferma il rinvio per #Covid della sfida #TottenhamRennes di Conference League. Di per sé sarebbe una cos… - Enrico8_7 : RT @KingEric_VII: @Xueza_00 @orsolothar Se l'Europa League puzza di stagione fallimentare, la Conference League ti fa maledire il giorno ch… - FinallyGio459 : RT @PatCacciari: La Roma di Mourinho, purtroppo per qualcuno, vince il girone di Conference League nonostante l'ignobile 6-1 di Bodo e l'al… -