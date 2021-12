Come cancellare tutte le chat di WhatsApp in automatico (Di giovedì 9 dicembre 2021) Meno di tre mesi dopo l’introduzione delle chat che si cancellano in automatico, WhatsApp ha deciso di darti la possibilità di renderle il nuovo standard all’interno dell’app di messaggistica. Basta un clic nelle Impostazioni per attivare automaticamente i messaggi che scompaiono su tutte le nuove conversazioni singole che aprirai da oggi in poi, in modo tale che tutti i messaggi futuri vengano automaticamente eliminati dal servizio. «Non tutti i messaggi devono restare per sempre» ha commentato l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, annunciando su Facebook l’arrivo della novità su iOS e Android. Ancora il rilascio è graduale per cui se non trovi questa impostazione, prova a tornare nel giro di qualche giorno e dovresti riuscire a impostarla. Come cancellare le ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Meno di tre mesi dopo l’introduzione delleche si cancellano inha deciso di darti la possibilità di renderle il nuovo standard all’interno dell’app di messaggistica. Basta un clic nelle Impostazioni per attivare automaticamente i messaggi che scompaiono sule nuove conversazioni singole che aprirai da oggi in poi, in modo tale che tutti i messaggi futuri vengano automaticamente eliminati dal servizio. «Non tutti i messaggi devono restare per sempre» ha commentato l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, annunciando su Facebook l’arrivo della novità su iOS e Android. Ancora il rilascio è graduale per cui se non trovi questa impostazione, prova a tornare nel giro di qualche giorno e dovresti riuscire a impostarla.le ...

