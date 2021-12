Bellezza | scrub per una pelle perfetta

Leggi su piusanipiubelli

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Chi di noi non vorrebbe unadi porcellana, sempre luminosa e splendente, senza impurità o macchie, insomma, una? Utilissimo per tale scopo è lo, ossia un trattamento diche serve per eliminare le cellule morte della. Come sappiamo, lasi rinnova in continuazione, dallo strato profondo nascono le cellule vitali e ‘fresche’ che, man mano che arrivano in superficie, perdono acqua e luminosità. Dunque più tempo le cellule morte restano nella superficie della, più laapparirà opaca e ispessita. Per questa ragione occorre aiutarla nel rinnovamento cellulare. Saremmo portati a credere che losia un trattamento di invenzione della medicina estetica più ...