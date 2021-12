Batosta per Amazon, dall’Antitrust multa da un miliardo. Rampelli: «Aiutiamo i negozi di strada» (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre un miliardo di euro (1.128.596.156,33) alle società Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon, Amazon Italia Services e Amazon Italia Logistica per violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Amazon detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace, che le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, denominato Logistica di Amazon (Fulfillment by Amazon, c.d. “FBA”), presso i venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it ai danni degli operatori concorrenti in tale mercato e di rafforzare la propria posizione ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre undi euro (1.128.596.156,33) alle societàEurope Core,Services Europe,Italia Services eItalia Logistica per violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace, che le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, denominato Logistica di(Fulfillment by, c.d. “FBA”), presso i venditori attivi sulla piattaforma.it ai danni degli operatori concorrenti in tale mercato e di rafforzare la propria posizione ...

