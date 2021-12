Bagno nudo nella fontana a Roma, ecco il video integrale: il tuffo in acqua, poi lo ‘scontro’ con le forze dell’ordine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Uomo nudo nella fontana a Roma, ecco il video integrale. Follia ieri nella Capitale dove un cittadino straniero è entrato in acqua nella fontana delle Naiadi di piazza della Repubblica. Sul posto sono dovute intervenire le forze dell’ordine con gli agenti che hanno intimato al ragazzo di uscire immediatamente dalla fontana e di rivestirsi. Ma lui, per tutta risposta, ha continuato a rimanere “a mollo”, indifferente a quanto succedeva attorno a lui. Nel frattempo sono arrivati altri agenti della Polizia Locale e una pattuglia della polizia di stato e, visto che l’uomo non mostrava la benché minima intenzione di uscire dalla fontana, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Uomoil. Follia ieriCapitale dove un cittadino straniero è entrato indelle Naiadi di piazza della Repubblica. Sul posto sono dovute intervenire lecon gli agenti che hanno intimato al ragazzo di uscire immediatamente dallae di rivestirsi. Ma lui, per tutta risposta, ha continuato a rimanere “a mollo”, indifferente a quanto succedeva attorno a lui. Nel frattempo sono arrivati altri agenti della Polizia Locale e una pattuglia della polizia di stato e, visto che l’uomo non mostrava la benché minima intenzione di uscire dalla, ...

