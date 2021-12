Ascolti tv 8 dicembre 2021 | vince ' Remi' su Rai1 ' Chi l' ha visto?' batte Canale 5

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La7 Non è l'arena : 1.091.000 spettatori (6.6%). Tv8 X Factor 15 sesto live (Prima Tv): 432.000 ... , vede Caduta Libera! arrivare a Rai3 Tg Regione informa ..., seguito da Blob a ...tv 8 ...

Teleblogmag : Buon risultato per il film di Rai Uno, #ascoltitv disastrosi per #tuttacolpadifreud Iscriviti gratuitamente al can… - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 8 Dicembre 2021. Remi vince col 15.1%, flop Tutta Colpa di Freud (9.3%), cresce Mare Fuori (… - infoitcultura : Ascolti tv mercoledì 8 dicembre 2021: Remi, Mare Fuori, Tutta colpa di Freud - herisson13 : @lofioramonti @RossellaMuroni @tomasomontanari @Facciamo_ECO @FranFerrante @GreenItalia1 @GiaSilvestrini… - MondoTV241 : Ascolti TV di mercoledì 8 dicembre 2021: vince Remi, male Tutta colpa di Freud, bene Chi l'ha visto, Mare Fuori e G… -

Redazione Sorrisi Rai1, "Remi" : 3.137.000 di spettatori, 15,1% di share Rai3, " Chi l'ha visto? ": 2.036.000 spettatori, 10,4% di share Canale 5, " Tutta colpa di Freud" : 1.795.000 spettatori, 9,3% ...tv 82021: Access Prime Time Il podio dei programmi più visti in Access Prime Time è composto da: Rai1 I Soliti Ignoti " Il ritorno : Canale 5 Striscia La Notizia : Il Podio del ...Ascolti tv di mercoledì 8 dicembre 2021, i dati Auditel, nuova sfida tra Rai1 e Canale 5: Remi contro la fiction Tutta colpa di Freud ...