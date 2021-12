Xavi non si scoraggia dopo l’eliminazione: “Dobbiamo riuscirci a tutti i costi!” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tecnico del Barcellona Xavi ha commentato così la sconfitta contro il Bayern Monaco e la conseguente retrocessione ai playoff di Europa League: “Ci hanno sottomesso, vogliamo sempre dominare e sottomettere il nostro rivale ed è stato il contrario. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi. Siamo il Barça. Questa deve essere una svolta per cambiare molte cose. Questa è la Champions, ma la nostra situazione è questa e va affrontata con dignità. Sono arrabbiato: oggi inizia una nuova era e ripartiamo da zero”. Xavi, Barcellona eliminazioneIl tecnico spagnolo ha poi proseguito: “Dobbiamo lavorare sodo: non mi piace la parola fallimento, perché ci abbiamo provato. La nostra realtà ora è l’Europa League e Dobbiamo vincerla. Ma l’obiettivo del Barça è vincere ogni partita”. Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tecnico del Barcellonaha commentato così la sconfitta contro il Bayern Monaco e la conseguente retrocessione ai playoff di Europa League: “Ci hanno sottomesso, vogliamo sempre dominare e sottomettere il nostro rivale ed è stato il contrario.pretendere di più da noi stessi. Siamo il Barça. Questa deve essere una svolta per cambiare molte cose. Questa è la Champions, ma la nostra situazione è questa e va affrontata con dignità. Sono arrabbiato: oggi inizia una nuova era e ripartiamo da zero”., Barcellona eliminazioneIl tecnico spagnolo ha poi proseguito: “lavorare sodo: non mi piace la parola fallimento, perché ci abbiamo provato. La nostra realtà ora è l’Europa League evincerla. Ma l’obiettivo del Barça è vincere ogni partita”.

