X Factor 2021, la finale domani in tv in chiaro? Canale, ospiti, orario e streaming (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Termina la corsa dell'edizione 2021 di X Factor. Si chiude il sipario giovedì 9 dicembre alle 21:15, al Mediolanum Forum, l'ultimo atteso atto dell'edizione 2021 del talent show di Sky, che potrà essere seguito su Sky Uno oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Maneskin e Coldplay ospiti della serata. Un artista a testa per Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, che avranno l'occasione di duettare con i loro finalisti: Bengala Fire, Baltimora, Fellow e gIANMARIA. Quattro artisti per il titolo ambito. Conduce Ludovico Tersigni, che porterà a termine la sua prima avventura da conduttore.

