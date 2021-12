Vlahovic Fiorentina | la Juve non molla | dall’Inghilterra pronta super offerta

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)lada un altro club! Ultimissime notizie legate all’attaccante dellaLantus continua a monitorare Dusan, ma le prestazioni dell’attaccante serbo stanno mettendo in difficoltà anche i bianconeri. Dall’estero potrebbero arrivare interessamenti eofferte, e secondo il Daily Mirror sarebbeda parte del Newcastle una cifra monstere che potrebbe far vacillare anche i viola. CONTINUA SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

reportrai3 : I problemi tra Fiorentina e Vlahovic iniziano con le trattative per il rinnovo. A curare gli interessi del centrava… - CalcioNews24 : Pronta una super offerta dall'Inghilterra per #Vlahovic. #Juventus avvisata ?? - cellini_luca : Il sindaco @DarioNardella :'Ho parlato ieri sera con mister #Italiano e l'ho trovato motivato, molto ottimista sul… - Fiorentinanews : Nardella: 'Caro Vlahovic, devi restare perchè Firenze è una città meravigliosa. Se vieni a Palazzo Vecchio posso pr… - tuttosport : #TheSun: '#Arsenal, Arteta chiede rinforzi: #Vlahovic possibile a gennaio' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic Fiorentina

Juve: pronta la super offerta da un altro club! Ultimissime notizie legate all'attaccante dellaLa Juventus continua a monitorare Dusan, ma le prestazioni dell'attaccante serbo stanno mettendo in difficoltà anche i bianconeri. Dall'estero potrebbero arrivare interessamenti e ...MERCATOBORJA MAYORAL MERCATO FORENTINA BORJA MAYORAL - Così scrive ' Il Corriere dello Sport ': ' Borja Mayoral, con o senza. Laè più che interessata al centravanti ...Il mese di gennaio si avvicina e di conseguenza le squadre di Serie A cominciano a pensare ai primi colpi per la sessione di riparazione invernale. Sono tanti i nomi che circolano in orbita Fiorentina ...Vlahovic Juve: pronta la super offerta da un altro club! Ultimissime notizie legate all’attaccante della Fiorentina La Juventus continua a monitorare Dusan Vlahovic, ma le prestazioni dell’attaccante ...