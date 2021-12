Urgente – Conferma dall’Egitto: stanno scarcerando Zaki. Ora è al commissariato di Mansoura (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le procedure di scarcerazione di Patrick Zaki sono state avviate. La Conferma arriva direttamente dall’Egitto dove fonti della polizia hanno riferito all’avvocato dell’Egyptian initiative for Personal Rights che il ricercatore egiziano dell’università di Bologna è stato già trasferito dalla cella in cui ha trascorso oltre 20 mesi di detenzione preventiva alla seconda divisione di Mansura, proprio per completare tutte le procedure utili per il suo rilascio come richiesto dal giudice della stessa città. A riportarlo è l’Eipr in un tweet, l’ong egiziana per la quale Zaki lavorava. Il giovane sarà dunque scarcerato ma non assolto. Restano in piedi le accuse a suo carico, ovvero: minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le procedure di scarcerazione di Patricksono state avviate. Laarriva direttamentedove fonti della polizia hanno riferito all’avvocato dell’Egyptian initiative for Personal Rights che il ricercatore egiziano dell’università di Bologna è stato già trasferito dalla cella in cui ha trascorso oltre 20 mesi di detenzione preventiva alla seconda divisione di Mansura, proprio per completare tutte le procedure utili per il suo rilascio come richiesto dal giudice della stessa città. A riportarlo è l’Eipr in un tweet, l’ong egiziana per la qualelavorava. Il giovane sarà dunque scarcerato ma non assolto. Restano in piedi le accuse a suo carico, ovvero: minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il ...

