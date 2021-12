Spalletti in conferenza stampa: “Queste partite ti fanno la radiografia all’anima. Per domani c’è solo un problema!” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Napoli battagliero quello visto contro l’Atalanta durante la scorsa giornata. Nonostante le pesanti assenze, la squadra di Spalletti è parsa equilibrata e sempre sul pezzo durante l’arco dei 90 minuti nonostante la sconfitta finale. Intanto oggi è la vigilia dell’ultima sfida del girone di Europa League contro il Leicester. Partita decisiva per le sorti di entrambe le squadre nella competizione. Napoli Leicester SpallettiEcco le parole del mister di Certaldo nella consueta conferenza stampa di vigilia: “Situazione infortuni? Che calciatori forti siamo se alla prima spallata andiamo giù? E’ chiaro che in questi momenti serve un salto di livello. Mario Rui? L’ho messo a centrocampo contro l’Atalanta perché Lobotka era affaticato e c’erano da fare scelte qualitative a trequarti. Mario Rui è un professore nelle ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Napoli battagliero quello visto contro l’Atalanta durante la scorsa giornata. Nonostante le pesanti assenze, la squadra diè parsa equilibrata e sempre sul pezzo durante l’arco dei 90 minuti nonostante la sconfitta finale. Intanto oggi è la vigilia dell’ultima sfida del girone di Europa League contro il Leicester. Partita decisiva per le sorti di entrambe le squadre nella competizione. Napoli LeicesterEcco le parole del mister di Certaldo nella consuetadi vigilia: “Situazione infortuni? Che calciatori forti siamo se alla prima spallata andiamo giù? E’ chiaro che in questi momenti serve un salto di livello. Mario Rui? L’ho messo a centrocampo contro l’Atalanta perché Lobotka era affaticato e c’erano da fare scelte qualitative a trequarti. Mario Rui è un professore nelle ...

Advertising

sscnapoli : ?? Live la conferenza stampa di Mister Spalletti e Amir Rrahmani ?? - sscnapoli : ?? La conferenza stampa di mister Spalletti ?? - ralphfiennes55 : TITOLO DELLA CONFERENZA STAMPA DI OGGI: Spalletti e come rompere una penna in ogni maniera possibile ?????? #spalletti #lucianospalletti - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli-Leicester, Spalletti: 'In questi momenti la maglia pesa di più. La testa deve rima… - Pall_Gonfiato : Napoli-Leicester, Spalletti in conferenza stampa: le ultime sugli infortunati -