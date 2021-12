Sophie e Miriana sparlano di Soleil La Trevisan attacca | “Non è sana di mente | fa bullismo”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ascia di guerra traSorge non è mai stata sotterrata e nelle ultime ore, dopo che entrambe si sono nominate, l’ex volto di Non è la Rai, ha commentato quello che sta succedendo tra lei e Sole negli ultimi giorni. Parlando con, che si è molto legata a lei nelle ultime settimane, lacerca di capire i motivi per i qualiè così perentoria con lei. L’analisi diperò non si ferma solo a una riflessione. Lainfatti lancia delle pesanti accuse nei confronti die parla anche di. In camera da letto in compagnia die di Lulù quindi, laha commentato il comportamento di ...