Real Madrid-Inter, Ancelotti: "Vince chi fa più gol, non più possesso palla"

Carlo Ancelotti nel post partita di Real Madrid-Inter, match della sesta giornata della Champions League

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, al termine del match vinto per 2 a 0 contro l'Inter, e valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di Santiago Bernabeu ai microfoni di Sky Sport. "Mi tengo stretta la partita, tutta, anche quando l'Inter ha spinto e ha gestito la palla. Noi abbiamo rischiato poco, non c'era bisogno di fare cose straordinarie. Pericolosi anche in contropiede dopo il vantaggio, non vedo pecche. Qui sono un po' critici, parlano di Real senza possesso… Ma nel calcio vince chi fa più gol, non chi ha più possesso palla."

