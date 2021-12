Per il bene dei figli non è sempre un bene (Di mercoledì 8 dicembre 2021) . Non lo è quando non ci mettiamo all’ascolto dei loro bisogni, anteponendo i nostri senza neanche rendercene conto. Non lo è quando quando siamo così prese dalle guerriglie in casa che non preserviamo il loro benessere. Non lo è quando, sempre per il loro bene, li spingiamo in una direzione specifica verso un corso di studi, uno sport o una passione, solo perché abbiamo già immaginato un determinato futuro per loro. Intendiamoci, i genitori perfetti non esistono, così come non c’è nessun manuale in grado di insegnarci a non commettere errori. Ma i nostri figli non ci chiedono di essere perfette, ma di essere felici, per loro e con loro. E prendere consapevolezza di questo è un grande passo avanti. I nostri figli non ci chiedono di restare insieme per loro, perché ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 dicembre 2021) . Non lo è quando non ci mettiamo all’ascolto dei loro bisogni, anteponendo i nostri senza neanche rendercene conto. Non lo è quando quando siamo così prese dalle guerriglie in casa che non preserviamo il lorossere. Non lo è quando,per il loro, li spingiamo in una direzione specifica verso un corso di studi, uno sport o una passione, solo perché abbiamo già immaginato un determinato futuro per loro. Intendiamoci, i genitori perfetti non esistono, così come non c’è nessun manuale in grado di insegnarci a non commettere errori. Ma i nostrinon ci chiedono di essere perfette, ma di essere felici, per loro e con loro. E prendere consapevolezza di questo è un grande passo avanti. I nostrinon ci chiedono di restare insieme per loro, perché ...

