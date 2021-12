“Non sei morta per me”. Alessandra Amoroso, parole di dolore per una perdita che non si può cancellare (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Grande commozione per Alessandra Amoroso, che ha pubblicato alcune immagini di sé nelle scorse ore con una didascalia struggente. Non è stato facile per lei affrontare quel grave lutto e ancora oggi è alle prese con un dolore indescrivibile, che evidentemente non può andare via. parole molto profonde ed emozionanti quelle dell’artista pugliese, che ha immediatamente raccolto la vicinanza dei suoi follower, i quali hanno scritto dei commenti molto belli per cercarle di alzarle l’umore. Alcune settimane fa Alessandra Amoroso aveva fatto sapere di non avere intenzione di sposarsi e di avere dei figli: “Sono stata cresciuta con alcune nozioni culturali non vere. Mi sento completa senza essere madre e moglie; negli ultimi tempi sono successe tante cose: la morte di mia nonna, una storia ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Grande commozione per, che ha pubblicato alcune immagini di sé nelle scorse ore con una didascalia struggente. Non è stato facile per lei affrontare quel grave lutto e ancora oggi è alle prese con unindescrivibile, che evidentemente non può andare via.molto profonde ed emozionanti quelle dell’artista pugliese, che ha immediatamente raccolto la vicinanza dei suoi follower, i quali hanno scritto dei commenti molto belli per cercarle di alzarle l’umore. Alcune settimane faaveva fatto sapere di non avere intenzione di sposarsi e di avere dei figli: “Sono stata cresciuta con alcune nozioni culturali non vere. Mi sento completa senza essere madre e moglie; negli ultimi tempi sono successe tante cose: la morte di mia nonna, una storia ...

Advertising

borghi_claudio : Sono riuscito a NON andare alla #PrimadellaScala per sei anni e quindi a non applaudire per sei volte. L'anno prossimo ci penseremo. - juventusfc : Immagina di poter intervistare @PauDybala_JR e incontrarlo dal vivo! ?? Se non lo sei già, diventa Junior Black&Whi… - ilriformista : Il premier per la Costituzione non è eletto dal popolo. Chiunque si occupi di politica conosce benissimo Daniele Fr… - Silvia_Fancy : RT @Arassck: -Ho cercato di capirti,la paura della morte ti aveva spinto a voler essere immortale.Poi ti sei dimenticato della vita reale,h… - MicheleBisceg10 : RT @Amyrmia: Sfatiamo un mito. Viaggiare non sempre apre la mente. Se sei un cretino, rimani un cretino. Sei solo un cretino in un altro l… -