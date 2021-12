Meteo, ancora neve in pianura al Nord e pioggia sul resto d'Italia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella giornata di giovedì la perturbazione che ha portato diffuso maltempo al Nord e neve in pianura (GUARDA LE FOTO) si sposterà al Centro Sud, soprattutto sul lato tirrenico dove sono previsti rovesci diffusi e qualche temporale. Al Nord invece ritornerà l’alta pressione e, dopo l’ultima instabilità mattutina sul Triveneto, il tempo migliorerà decisamente. Farà molto freddo di notte e temperature rigide anche di giorno (2-3 C gradi Milano e Torino).Venerdì nuovo peggioramentoDa venerdì 10 dicembre un nuovo fronte perturbato raggiungerà il Paese colpendo principalmente il Centro Sud dove si abbatteranno piogge forti su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. La neve sugli Appennini scenderà molto abbondante fin sotto i 900 metri. Il tempo peggiorerà solo parzialmente al Nord, soprattutto ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella giornata di giovedì la perturbazione che ha portato diffuso maltempo alin(GUARDA LE FOTO) si sposterà al Centro Sud, soprattutto sul lato tirrenico dove sono previsti rovesci diffusi e qualche temporale. Alinvece ritornerà l’alta pressione e, dopo l’ultima instabilità mattutina sul Triveneto, il tempo migliorerà decisamente. Farà molto freddo di notte e temperature rigide anche di giorno (2-3 C gradi Milano e Torino).Venerdì nuovo peggioramentoDa venerdì 10 dicembre un nuovo fronte perturbato raggiungerà il Paese colpendo principalmente il Centro Sud dove si abbatteranno piogge forti su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Lasugli Appennini scenderà molto abbondante fin sotto i 900 metri. Il tempo peggiorerà solo parzialmente al, soprattutto ...

Advertising

DPCgov : ?? Martedì #7dicembre ??? Ancora temporali in Sicilia, venti di burrasca e mareggiate anche in Puglia, Basilicata e… - SkyTG24 : Meteo, ancora neve in pianura al Nord e pioggia sul resto d'Italia - andreastoolbox : Ancora maltempo sull'Italia con piogge, temporali e nevicate « 3B Meteo - CentroMeteoITA : #METEO - #TEMPORALI e #NEVE a BASSISSIMA QUOTA ancora in arrivo in #ITALIA nelle PROSSIME ORE, i dettagli - adeleblabla95 : #meteo purtroppo piove ancora. -