Meteo 8 dicembre: Immacolata all’insegna del freddo e neve (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per questo 8 dicembre il Meteo prevede maltempo Centro-Nord e Sardegna e neve nelle pianure settentrionali. Ritorna il maltempo in Italia per questo 8 dicembre, festa dell’Immacolata. Il Meteo infatti prevede che una nuova perturbazione colpisca soprattutto il Centro-Nord e Sardegna. Al Nord invece il maltempo sarà accompagnato dalla neve a bassa quota e in pianura al Nord-Ovest. POTREBBE INTERESSARTI: Il dramma del cantante e conduttore: il figlio morto di tumore Immagine indicativa Meteo 8 dicembre 2021 (fonte: gettyimages) Questo mercoledì 8 dicembre si prevede in gran parte nuvoloso per la Penisola italiana, con fenomeni nevosi che interesseranno le pianure valdostane, piemontesi e lombarde. Mentre si ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per questo 8ilprevede maltempo Centro-Nord e Sardegna enelle pianure settentrionali. Ritorna il maltempo in Italia per questo 8, festa dell’. Ilinfatti prevede che una nuova perturbazione colpisca soprattutto il Centro-Nord e Sardegna. Al Nord invece il maltempo sarà accompagnato dallaa bassa quota e in pianura al Nord-Ovest. POTREBBE INTERESSARTI: Il dramma del cantante e conduttore: il figlio morto di tumore Immagine indicativa2021 (fonte: gettyimages) Questo mercoledì 8si prevede in gran parte nuvoloso per la Penisola italiana, con fenomeni nevosi che interesseranno le pianure valdostane, piemontesi e lombarde. Mentre si ...

Advertising

DPCgov : ?? Martedì #7dicembre ??? Ancora temporali in Sicilia, venti di burrasca e mareggiate anche in Puglia, Basilicata e… - Corriere : Immacolata imbiancata: neve in pianura al Nord, a Milano attesi 15 centimetri - giusmo1 : Previsioni meteo, arriva la tempesta dell’Immacolata: per Milano sarà un 8 Dicembre con 15 cm di neve al suolo entr… - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Meteo: #NEVE oggi in #PIANURA! Il #Dettaglio delle #Città coinvolte nel giorno dell'Immacolata [MAPPA 8 #Dicembre] https://… - pcbassignana : RT @RadioGoldAl: Treni, mercoledì attivato piano neve per emergenza meteo: le linee dove ci saranno meno corse -