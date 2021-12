Marina La Rosa si è separata dal marito | “La tragedia sarebbe stata continuare”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sì,Lavolta pagina e lo fa dopo un periodo difficile nel quale ha visto naufragare quel disegno di vita che credeva fosse saldo. Per molto tempo ha pensato che la sua vitaandata in un certo modo. Ma adesso, la realtà le ha presentato una nuova direzione. Ed è qui che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

La fra le pagine del settimanale Chi ha punto Soleil Sorge , ora vippona di Alfonso Signorini nel cast del nuovo Grande Fratello Vip . Le due si sono conosciute in Honduras nel 2019, ... L'ex gieffina si era sposata nel 2010 dopo un fidanzamento durato cinque anni e la scorsa estate si è detta addio col marito ... L'ex concorrente del GF e dell'Isola dei Famosi ha raccontato drammaticamente del divorzio e di ciò che ha vissuto ...