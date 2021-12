Insigne, gran rifiuto a De Laurentiis. Ha tante offerte (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lorenzo Insigne vuole restare al Napoli ma le offerte non mancano e lo sa anche Aurelio De Laurentiis che non accelera per il rinnovo. La situazione è in stallo, oramai da mesi. Le posizioni diventano sempre più ristagnate, come una sorta di guerra di posizione. In questo caso, però, ci sono dei contratti che possono far finire le ‘ostilità’. Il contratto di Insigne scade a giugno del 2022 e da gennaio in poi può firmare liberamente con qualsiasi altro club. Secondo quanto riferisce Il Mattino, Insigne non chiede nemmeno un aumento di ingaggio, ma nonostante tutto non si sblocca il dialogo con Aurelio De Laurentiis. Rinnovo Insigne: tutto bloccato con il Napoli, ha offerte anche dall’estero.Insigne-De ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lorenzovuole restare al Napoli ma lenon mancano e lo sa anche Aurelio Deche non accelera per il rinnovo. La situazione è in stallo, oramai da mesi. Le posizioni diventano sempre più ristagnate, come una sorta di guerra di posizione. In questo caso, però, ci sono dei contratti che possono far finire le ‘ostilità’. Il contratto discade a giugno del 2022 e da gennaio in poi può firmare liberamente con qualsiasi altro club. Secondo quanto riferisce Il Mattino,non chiede nemmeno un aumento di ingaggio, ma nonostutto non si sblocca il dialogo con Aurelio De. Rinnovo: tutto bloccato con il Napoli, haanche dall’estero.-De ...

