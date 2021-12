Fedele critico | “Infortuni un alibi | il Milan ne ha avuti 36! Insigne non fa il massimo sotto un aspetto”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto il dirigente Enrico. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Napoli-Leicester? C’è una situazione di emergenza. Manca un difensore tra i cambi ma, se sta bene, Manolas potrebbe essere una soluzione a gara in corso. C’è da dire poi che gli inglesi fuori casa non giocano come in casa. Certo, il Napoli li affronta nel momento peggiore. Deve vincere per forza, ma tanto c’è il solito paracadute dei giocatori infortunati. Glipoi ti coprono da un’eventuale sconfitta. Foto: GETTY – NapoliIl, per esempio, ha avuto 36dei quali 18 muscolari. Ora, ovviamente il Napoli non può lottare bene con fisicità, ma nelle ultime partite ha avuto un calo che può essere sia fisico che ...

Advertising

itsrigel : @LordLandoXVII @spaccamilcollo Sì sì, lo so che non è corretto togliere il contesto ad un’opera - immagino sia per… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedele critico

SpazioNapoli

Il libretto , come riporta il Corriere della Sera , fu firmato da Andrea Maffei e dald'...della Enciclopedia Italiana Treccani ha proposto al pubblico presente in sala per la Prima una...... da lui spesso visitata nelle vesti di. Fra i disegni esposti segnaliamo 'Tra le Onde', in ... Tra le illustrazioni segnaliamo, inoltre, la divertente scenetta raffigurata in 'Un Cane' , ...Un treno in panne tra Colico e Dervio ha provocato disagi ai viaggiatori. E’ stato un S. Ambrogio difficoltoso ma non drammatico quello di ieri per i turisti diretti in Valtellina con il cosiddetto “T ...Domingo: recita straordinaria. Confalonieri: troppi macchinari. Molte riprese, come quelle dall’alto, e anche particolari di scena, come il brindisi con un rosso sangue nel bicchiere di Macbeth, sono ...