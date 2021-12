“Draghi leader più influente d’Europa” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “La persona più potente d’Europa è Mario Draghi. Governando l’Italia da tecnocrate, ha dato una mano ferma alla politica nazionale. Ma è anche un leader che potrebbe trascinare il Paese nel cuore degli affari europei”. Lo scrive il sito ‘Politico.eu’ in un’analisi della situazione italiana. “Gli italiani non sono abituati a vedere i loro primi ministri restare a lungo in carica, ma molti sperano che Mario Draghi si dimostri l’eccezione. Questo perché l’ex capo della Banca centrale europea ha dato una mano ferma alla politica nazionale a Roma, mantenendo il Paese in equilibrio mentre cerca di uscire dalla pandemia, promuovendo una serie di riforme economiche”. Con Draghi, che “non è allineato ad alcun partito”, l’Italia “ha un leader che può trascinare il Paese nel cuore degli affari ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “La persona più potenteè Mario. Governando l’Italia da tecnocrate, ha dato una mano ferma alla politica nazionale. Ma è anche unche potrebbe trascinare il Paese nel cuore degli affari europei”. Lo scrive il sito ‘Politico.eu’ in un’analisi della situazione italiana. “Gli italiani non sono abituati a vedere i loro primi ministri restare a lungo in carica, ma molti sperano che Mariosi dimostri l’eccezione. Questo perché l’ex capo della Banca centrale europea ha dato una mano ferma alla politica nazionale a Roma, mantenendo il Paese in equilibrio mentre cerca di uscire dalla pandemia, promuovendo una serie di riforme economiche”. Con, che “non è allineato ad alcun partito”, l’Italia “ha unche può trascinare il Paese nel cuore degli affari ...

Advertising

Linkiesta : Lo sciopero politico di Landini, aspirante leader della sinistra anti Draghi Landini ha indetto per il 16 dicembre… - andrpoy : @jacopo_iacoboni @LaStampa Eccerto Mario Draghi, ex governatore della banca d'Italia, Bce, presidente del consiglio… - SBidimedia : Il famoso quotidiano americano @politico ha designato Mario #Draghi come la persona con più potere d'Europa 'L'add… - telodogratis : “Draghi leader più influente d’Europa” - alian_maria : @PaoloRandazzo8 @AndreaMarcucci Mandato a casa Salvini Mandato a casa Conte Eletto Mattarella Eletto Draghi Quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi leader Zanda: è meglio se Conte siede in Parlamento. L'alleanza? Necessaria ... vorrei però sottolineare che siamo in una democrazia parlamentare ed è sempre meglio che il leader ... Oggi è sbagliato indire uno sciopero generale contro il governo Draghi e contro una manovra scritta ...

"Draghi leader più influente d'Europa" Con Draghi, che "non è allineato ad alcun partito", l'Italia "ha un leader che può trascinare il Paese nel cuore degli affari europei" e l'uscita di scena di Angela Merkel "gli apre uno spazio come ...

"Draghi leader più influente d'Europa" Adnkronos Italia: "Politico", Draghi è la persona più potente in Europa Secondo Politico , dalla Brexit, l'Ue manca di una terza potenza per contrastare Francia e Germania. Con Draghi, l'Italia ha un leader che può trascinare il Paese nel cuore degli affari europei, propr ...

Per Politico è "Draghi la persona più potente d'Europa" AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è la "Persona più potente d'Europa" nella classifica annuale di Politico.eu delle persone più influenti nel Continente. "Gli italiani non sono abituati ...

... vorrei però sottolineare che siamo in una democrazia parlamentare ed è sempre meglio che il... Oggi è sbagliato indire uno sciopero generale contro il governoe contro una manovra scritta ...Con, che "non è allineato ad alcun partito", l'Italia "ha unche può trascinare il Paese nel cuore degli affari europei" e l'uscita di scena di Angela Merkel "gli apre uno spazio come ...Secondo Politico , dalla Brexit, l'Ue manca di una terza potenza per contrastare Francia e Germania. Con Draghi, l'Italia ha un leader che può trascinare il Paese nel cuore degli affari europei, propr ...AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è la "Persona più potente d'Europa" nella classifica annuale di Politico.eu delle persone più influenti nel Continente. "Gli italiani non sono abituati ...